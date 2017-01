10:25 · 05.01.2017 / atualizado às 11:05 por Redação Diário do Nordeste

No RioMar Fortaleza as lojas que participam do Mega Saldão de Ano Novo são: Livraria Leitura, Asics, Zara, Renner, Riachuelo, C&A, Brooksfield, Hering Store e KIDS, Adidas, Magazine Luiza, Rabelo, Zenir e etc. ( Foto: Tuno Vieira )

O Mega Saldão de Ano Novo RioMar começa nesta sexta-feira (06) e vai até o domingo (08). As lojas das unidades Fortaleza e do Kennedy ofertarão no período promoções em diversos produtos dos seguintes segmentos: vestuário, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, esportivo, perfumaria e cosméticos, entre outros.

