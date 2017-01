Média de aumento salarial do brasileiro deve ser pequena em 2017

09:17 · 27.01.2017 / atualizado às 11:41 por Redação Diário do Nordeste

Os brasileiros não devem ter aumentos salariais significativos em 2017, com uma previsão de crescimento real de apenas 0,4%, segundo pesquisa da Korn Ferry, por meio da divisão Hay Group.

Apesar do resultado, o índice do Brasil é melhor do que em 2016, quando houve uma redução de 1,2% nos salários reais. O índice do país fica bem atrás da média global, que registra ganhos de 2,3% nos salários reais.

Segundo a pesquisa, ainda não é possível observar a recuperação do poder de compra do trabalhador no Brasil. As razões são um mercado ainda em transição, a instabilidade econômica e política e também alta volatilidade da inflação.

A América Latina não apresentou bons resultados por causa da inconstante inflação na região (10,9%). O aumento real nos salários, de forma geral, deve ser em torno de 1,1%. O destaque negativo é a Argentina com redução em 12,5% nos salários reais. As informações são do portal G1 Notícias.