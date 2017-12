Makro promove descontos de até 50% em vinhos para o Natal

09:56 · 14.12.2017 por Redação Diário do Nordeste

Entrando no clima do Natal, o Makro Atacadista oferece nos dias 14 e 15 de dezembro, em todas as 74 lojas, espalhadas pelo país, 50% de desconto na compra da segunda garrafa do mesmo vinho.

Para a ação especial serão disponibilizadas mais de 2 milhões de caixas de vinhos originários das vinculas do Brasil, Chile, Argentina, EUA, Itália, Espanha e Portugal.

Entre os destaques do sortimento de vinhos estão o Vinho Português Zé do Telhado por R$24,90 e o Vinho Lambursco Cella por R$29,90.

Para conferir as ofertas e garantir a ceia de Natal, basta ir até o Makro mais próximo ou acessar o site.