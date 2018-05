Mais de mil requerimentos do seguro desemprego já foram bloqueados no Ceará

11:22 · 09.05.2018 / atualizado às 12:19 por Redação Diário do Nordeste

Com quase 62 mil requerimentos bloqueados nesse período no País, o Antifraude chega perto de R$ 313,7 milhões em fraudes bloqueadas em todo o Brasil. ( Marília Camelo )

O sistema de Detecção e Prevenção à Fraude no Seguro-Desemprego (Antifraude) implantado pelo Ministério do Trabalho em dezembro de 2016 já bloqueou mais de R$ 6,18 milhões somente no Ceará, o equivalente a 1.091 benefícios. Com quase 62 mil requerimentos bloqueados nesse período no País, o Antifraude chega perto de R$ 313,7 milhões em fraudes bloqueadas em todo o Brasil.

A economia total, no montante exato de R$ 965.589.391,00 até agora, inclui a soma de R$ 313.695.406,00 em fraudes já bloqueadas e R$ 651.893.985,00 em ilícitos previstos. No primeiro caso, a fraude já ocorreu, mas o sistema conseguiu impedir o pagamento de parcelas previstas. Já no segundo, são consideradas fraudes evitadas desde o início do projeto, além de uma projeção da Coordenação do Seguro-Desemprego de ilícitos que seriam cometidos nos próximos 12 meses, mas que foram impedidos com o uso da tecnologia.

As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal. Quem tiver o seguro-desemprego bloqueado deve procurar o Ministério do Trabalho, pois existem casos em que o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram utilizados por fraudadores.

Implantado no âmbito da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), o sistema Antifraude é uma solução avançada de análise, que utiliza tecnologia para colher dados, informações e conhecimentos, subsidiando o processo de detecção de indícios de fraudes, conluios e riscos associados à gestão de recursos do Seguro-Desemprego, em todas as suas modalidades – Emprego Formal, Doméstico, Pescador e Bolsa Qualificação.