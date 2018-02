Mais de 1,5 milhão de domicílios do Estado tinham acesso a internet no fim de 2016

09:39 · 21.02.2018 / atualizado às 13:00 por Redação Diário do Nordeste

Apesar da facilitação do acesso à internet nos últimos anos, nem todos tem acesso a esse serviço. Ainda assim, 55,5% dos domicílios no Ceará possuíam utilização da internet nos três últimos meses de 2016, o equivalente a mais de 1,5 milhão de residências em números absolutos.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) referente ao acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal no quatro trimestre de 2016, divulgada esta quarta-feira (21) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O percentual de casas com acesso ao serviço em questão no Estado é quase o mesmo da média do Nordeste, que ficou em 56,6%. Já na comparação com o resultado do Brasil (69,3%), a taxa cearense ficou 13,8 pontos percentuais abaixo.

Dentre os 45,5% que informaram não utilizar internet em casa, 38,3% justificaram que não o tem pelo serviço de acesso ser caro. A segunda principal justificativa, de acordo com 33,5% dos entrevistados, era a falta de interesse em acessar a internet. Outros 15,9% ainda disseram que nenhum morador da casa sabia usar o serviço.