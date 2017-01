Maioria dos brasileiros vê Brasil em declínio, mas busca ser otimista

10:39 · 17.01.2017 / atualizado às 11:00 por Redação Diário do Nordeste

Uma pesquisa mundial revelou que 72% dos brasileiros acreditam que o Brasil está em declínio. Entretanto, 80% buscam manter o otimismo e acham que ele poderá se recuperar. Esses dados foram revelados por uma pesquisa realizada em 22 países pelo instituto Ipsos. Apenas na África do Sul, na Itália e na Coreia do Sul um porcentual maior de entrevistados (73%) achou que seu país estava em uma situação de declínio.

Mais de 57% das 16.096 pessoas ouvidas pela pesquisa nos 22 países (Brasil, Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Hungria, Índia, Israel, Itália, Japão, México, Peru, Polônia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Turquia e Estados Unidos) responderam 'concordo bastante' ou 'concordo de certa forma', ou seja, mais da metade das pessoas consultadas tem uma visão negativa da situação de seus países atualmente. Em contrapartida, só uma minoria tem essa visão em países como Índia (22%) e Canadá (38%).

Para o diretor da Ipsos, Danilo Cersosimo, a maior parte da população ouvida considerou que os atuais modelos político e econômico falharam e agora quer mudanças. "Se você analisa grandes casos de 2016, como o Brexit (saída da União Europeia) no Reino Unido, fica claro que há uma falta de confiança na economia local. Quando os países estão fluindo bem, com dinheiro e distribuição de renda justos, isso não acontece", afirmou.

Por outro lado, a pesquisa - que conduziu as entrevistas de 21 de outubro a 4 de novembro de 2016 - aponta que 67% dos entrevistados acreditam que seu País se recuperará. Apenas 15% consideram que o quadro é irreversível.

O Brasil aparece em quinto lugar no ranking dos mais otimistas - com 80% dos entrevistados acreditando na recuperação do país.

Para o diretor da Ipsos, essa esperança é explicada pelo desejo de um processo de mudança demonstrado em algumas eleições.

"Nunca foi tão forte o sinal de que se precisava de algo novo na política. O mundo está numa insegurança tão grande que a gente ficou no discurso do novo. O (presidente eleito Donald) Trump nada mais é do que a antipolítica americana. Outro exemplo são os discursos que o (prefeito João) Doria escolheu para se eleger em São Paulo", disse. As informações são do G1 Notícias.