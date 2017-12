Maia vai decidir até quinta-feira se há 308 votos para votar Previdência

16:21 · 13.12.2017 por Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na tarde desta quarta-feira (13) que decidirá entre esta quarta e quinta-feira (14) se pautará a votação da reforma da Previdência no plenário da Casa na próxima semana. Em rápida entrevista após reunião na liderança do PSDB no Senado, ele disse que a situação para aprovar a matéria é "bem melhor" do que antes.

"Está melhorando, está melhorando (a situação para aprovar a reforma). Acho que, hoje, a gente vive um situação bem melhor do que nas últimas semanas. Ela vai continuar melhorando, e a gente vai avaliar se esse crescimento chega a 308 votos na terça-feira", afirmou o parlamentar fluminense.

Maia rechaçou que uma eventual votação do Orçamento da União de 2018 pelo Congresso Nacional nesta quarta-feira inviabilize a votação da reforma na próxima semana, ao esvaziar o parlamento. "Não necessariamente. A gente vai decidir entre hoje (quarta) e amanhã (quinta) se já tem os 308 votos para votar a Previdência, independente de Congresso", afirmou.

O presidente da Câmara disse ainda ter dúvidas se o eventual adiamento da votação da reforma para 2018 torne mais difícil a aprovação da matéria, em razão da maior proximidade com as eleições. "Tenho dúvida. Para mim, tanto faz. Acho que o tema não sai da pauta. Pode votar agora ou depois. Dá no mesmo. O importante é ter os votos", declarou.