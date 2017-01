Magazine Luiza realiza sua tradicional Liquidação Fantástica

10:17 · 02.01.2017 / atualizado às 12:52 por Redação Diário do Nordeste

Nesta sexta-feira (6), todas as lojas do Magazine Luiza abrirão com descontos em função da tradicional promoção do varejo nacional, a Liquidação Fantástica. No Ceará, todas as lojas no Estado participarão, segundo a assessoria de imprensa do estabelecimento comercial.

A queima de estoque será realizada simultaneamente nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.

Milhões de pessoas devem comparecer às 791 lojas da rede para aproveitar descontos de até 70%. Mais de 3 milhões de produtos de setores como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas, brinquedos e informática estarão à disposição dos consumidores.