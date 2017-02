Lojas oferecem descontos no aniversário do Aeroporto Internacional de Fortaleza

11:09 · 06.02.2017 / atualizado às 11:39 por Redação Diário do Nordeste

Um dos principais pontos de chegada de brasileiros e estrangeiros, quando se trata da região Nordeste, está prestes a completar mais um aniversário. Nesta terça-feira (7), o Aeroporto Internacional de Fortaleza, Pinto Martins, comemora o 19º ano de abertura do atual terminal de passageiros, inaugurado em 1998. Para celebrar a data, a Infraero preparou, junto aos lojistas, promoções para quem passar pelas lojas do terminal nesta data.

No total, 12 lojas vão oferecer descontos variados - que podem chegar até 50% - durante todo o dia 7. As lojas participantes são: Bebelu, Café Arretado, Casa do Pão de Queijo, Confraria do Café, Delta Expresso, Ernanitur, Flytour, Happysell, Hertz, Paulino Jr. Cabeleireiros, Shop Rent a Car e Unidas.

Além disso, os usuários contarão com um painel fotográfico interativo - alusivo ao aniversário do aeroporto - onde poderão fazer fotos para compartilhá-las nas redes sociais.