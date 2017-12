21:44 · 21.12.2017

Quem deixou as compras de Natal para a última hora poderá aproveitar o horário ampliado do comércio de Fortaleza. Até sábado, as lojas de rua abrirão às 8h e fecharão às 19h. No domingo, o funcionamento será das 8h às 16h.

Já nos shoppings, o horário extendido começa nesta quinta-feira e vai até sábado, período no qual o expediente das lojas começa 9h e termina 23h. Para o domingo, no entanto, o horário será de 10h às 18h.