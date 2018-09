Lojas de Fortaleza fecharão nesta segunda-feira (24)

22:11 · 21.09.2018 por Redação Diário do Nordeste

Estabelecimentos comerciais do Centro de Fortaleza e dos shoppings da Capital não abrirão dia 24 ( Kid Júnior )

As lojas do Centro da cidade e dos shoppings de Fortaleza estarão fechadas nesta segunda-feira (24) em virtude do Dia do Comerciário, feriado que é oficialmente comemorado em outubro, mas, na Capital cearense, será antecipado por decisão da Convenção Coletiva de Trabalho.

No shopping Iguatemi, lojas e quiosques estarão fechados em virtude do feriado, mas funcionarão normalmente as praças de alimentação e lazer do shopping (10h às 22h), os cinemas (12h30 às 22h30) e o Hipermercado Extra (de 07h a 0h).

Os Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy também terão as lojas fechadas. Eles contam com programações de lazer diferentes em cada sede, mas as farmácias e os serviços públicos funcionarão normalmente, bem como a praça de alimentação. O cinema seguirá os horários de suas sessões.

No Grand Shopping Messejana funcionará apenas a praça de alimentação, de 11h às 22h, e o cinema seguirá a programação das suas sessões.

No shopping Parangaba, a praça de alimentação e opções de lazer funcionarão das 11h às 22h. Já as lojas e quiosques estarão fechados. O cinema funcionará de acordo com os horários das sessões.

As lojas dos shoppings que integram a rede Ancar Ivanhoe, compostos por Via Sul Shopping, North Shopping Fortaleza e North Shopping Jóquei, estarão fechadas. Cinemas funcionarão de acordo com sua programação. Já nas praças de alimentação e lazer, o funcionamento é de 10h às 22h. As academias da rede Smart Fit, presentes em todos os shoppings, funcionarão em seu horário normal, de 5h30 às 23h, e o Super Lagoa do North Shopping Fortaleza também funcionará em seu horário habitual, de 7h às 22h.

O shopping Benfica está com uma programção especial prevista para as crianças e suas familias, que devem assistir à apresentação do espetáculo infantil Patrulha Canina cover, às 17h, na Praça de Alimentação (1º piso). Entrada gratuita. Lojas e quiosques não funcionarão e os cinemas deverão abrir de meio-dia às 15h.

O Off Outlet, localizado na região da Caucaia, não funcionará durante o feriado, com as atividades sendo retomadas na terça-feira (25).