Locais turísticos de Fortaleza terão horário de funcionamento expandido em dezembro

17:44 · 12.12.2017 / atualizado às 18:08

A alta estação vai alterar o horário de funcionamento de diversos locais turísticos de Fortaleza. As Casas do Turista instaladas no Aeroporto e na Av. Beira-Mar abrirão de domingo a domingo, das 8h às 20h, durante todo o mês de dezembro.

O Mercado Central abrirá em horário normal neste mês, mas os permissionários e lojistas estenderão o horário para eventual chegada de turistas de última hora.

O Projeto Praia Acessível funcionará de segunda a segunda, das 9h às 14h até 31 de janeiro de 2018, com exceção dos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. As atividades do Projeto ocorrem em frente ao Hotel Sonata, localizado na Praia de Iracema. O Projeto oferece espaço de lazer com esteiras e cadeiras anfíbias, além de possibilitar o banho de mar assistido às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

As lojas da Av. Mosenhor Tabosa estenderão os horários dos domingos de 9h às 14h e, durante a semana, permanecerão abertas até o último cliente ser atendido. Os frequentadores que por lá passam também poderão assistir apresentações culturais.

No sábado (16), o palco da avenida receberá as peças de teatro. A primeira delas é o musical “Filho de Deus, Menino Meu”, da Comunidade Shalom. A segunda apresentação fica por conta do grupo da melhor idade Criarti, com o musical “As Pastorinhas”.

A 10ª Região Militar e o Estoril funcionarão em horário normal para receber os turistas.

Reveillon

Com a divulgação antecipadas das atrações do Réveillon 2018, a Prefeitura de Fortaleza espera receber mais turistas durante o período de alta estação. Cerca de 600 mil turistas irão desembarcar na cidade nos próximos 20 dias, injetando cerca de R$ 1,5 bilhão na economia local.

Além disso, a taxa de ocupação média para o período (28 de dezembro a 1º de janeiro) é de 98%, um acréscimo de 5 pontos percentuais em comperação ao igual período do ano anterior.

Horários de funcionamento:

Avenida Monsenhor Tabosa

Segunda a sexta-feira: 9h às 19h

Sábados: 9h às 17h

Domingos: 9h às 14h

Mercado Central

De segunda a sexta-feira: 8h às 18h

Sábados: 8h às 17h

Casa do Turista (Aeroporto)

De domingo a domingo: 8h às 20h

Casa do Turista (Mercado Central)

De segunda a sábado: 9h às 17h

Casa do Turista (Beira Mar)

Domingo a domingo: 9h às 17h

Casa do Turista (Estoril)

De segunda a sexta-feira: 8h às 17h

Casa do Turista (10ª Região Militar)

De segunda a sábado: 8h às 12h /13h às 17h

Projeto Praia Acessível

Fechado nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01/2018

Até dia 31/01/2018 - de segunda a segunda: 9h às 14h