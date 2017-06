Latam inicia venda de comida; cardápio tem 52 itens e preços até R$ 30

13:27 · 13.06.2017

Refeições agora deixarão de ser cortesia ( FOTO: Divulgação ) Cardápio oferecerá itens variados ( FOTO: Divulgação )

A companhia aérea Latam passará a cobrar pela alimentação durante os voos domésticos a partir do início de julho. Chamado de ‘Mercado Latam’, o cardápio terá 52 itens que variam de R$ 7 (refrigerante) a R$ 30 (champanhe). Há opções de sanduíches, salgados e saladas.

Atualmente, nos voos com mais de 1h15 de duração a empresa oferece bebidas frias e quentes e um snack de cortesia. Conforme anúncio feito em novembro de 2016, a medida acarretará na diminuição futura no preço das passagens. Além do Brasil, o serviço já é oferecido em voos nacionais na Colômbia, Peru, Chile e Argentina.

Veja alguns preços:

Cappuccino: R$ 6,00

Chá mate: R$ 4,00

Dois brigadeiros de chocolate: R$ 7,00

Combo de sanduíche de rosbife e bebida: R$ 25

Sala fresca: R$ 20

Refrigerante: R$ 7,00

Cerveja Skol: R$ 8,00

Bagagem

Outra novidade que será implementada pela Latam é a cobrança pelo despacho de bagagem, nas tarifas mais baratas que não oferecerão o serviço. Haverá quatro perfis de tarifa. Promo, Light, Plus e Top.

Conforme detalhes divulgados pelo site Melhores Destinos, as passagens Promo e Light terão o menor preço, mas terão cobrança para despachar uma mala de 21 kg para compras pela internet.

O valor será de R$ 30 para a primeira mala caso o passageiro compre junto com a passagem. Para comprar posteriormente pelo site, call center, lojas Latam, aplicativo ou durante o web check-in o preço sobe para R$ 50. Quem deixar para comprar no balcão do check-in, totem ou lojas do aeroporto vai pagar caro: R$ 80 para despachar a primeira mala. As tarifas Plus e Top continuarão a ter o serviço incluído.