Latam deve operar rota São Paulo-Roma em 2018, inédita para aéreas brasileiras

21:22 · 13.10.2017 / atualizado às 21:23

A Latam soliciou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) permissão para operar voos entre os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Fiumicino, na capital italiana, Roma. A rota é inédita para companhias aéreas brasileiras.

Segundo o pedido da Latam, o trajeto deve ser operado três vezes por semana e a partir de 16 de março de 2018.

As partidas do Brasil acontecerão às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, e partirão de Roma com retorno ao Brasil às segundas-feiras, quintas-feiras e sábados.