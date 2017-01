KaBuM promete megapromoção em diversas categorias

11:26 · 16.01.2017 / atualizado às 11:52 por Redação Diário do Nordeste

O KaBuM!, e-commerce de tecnologia do País, oferece oportunidade a consumidores que estão em busca de trocar o smartphone ou investir em seu PC, a preços atrentes. A “Semana Turbinada”, iniciada nesta segunda-feira (16), apresenta uma listagem de produtos com descontos que ultrapassam 40%.

Para acompanhar as centenas de ofertas disponibilizadas até a próxima semana, o KaBuM! criou um hotsite especial. Também será possível ter acesso aos melhores descontos pelas redes sociais e via e-mail aos clientes cadastrados no site.

Fundado em 2003, em Limeira, Interior do Estado de São Paulo, o KaBuM! é o primeiro e-commerce focado na venda de produtos de informática, eletrônicos e instrumentos musicais no Brasil. Com um portfólio de mais de 20 mil produtos e cinco centros de distribuição, já atendeu mais de 4 milhões de pessoas e 250 mil empresas em todo o País, realizando entregas em cerca de 5 mil diferentes cidades do Brasil.