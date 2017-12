Juro do cartão de crédito cai em novembro, mas segue acima de 300%

11:02 · 22.12.2017 por Folhapress

No fim do ano passado, a taxa batia recorde e chegava a quase 500%. ( Alex Costa )

Os juros do rotativo do cartão de crédito ficaram em 333,8% em novembro, de acordo com informações divulgadas pelo Banco Central nesta sexta-feira (22). A taxa caiu em relação a outubro, quanto apresentou uma média de 338%.

Apesar da pequena queda no mês passado, o patamar dos juros continua acima dos 300%. O rotativo é a linha emergencial de crédito usada por quem não consegue pagar o valor integral da fatura do cartão.

Em abril deste ano, começaram a valer regras que proíbem os bancos de deixar o consumidor por mais de 30 dias no rotativo. Depois desse prazo, a instituição é obrigada a oferecer condições mais favoráveis para o pagamento da dívida - ou seja, juros mais baixos e prazo maior.

A taxa média cobrada no cheque especial ficou em 323,7% em novembro -mesmo patamar do mês anterior.

O estoque total de crédito no Brasil subiu 0,4% em novembro ante outubro e chegou a R$ 3,063 trilhões. É o segundo mês consecutivo de alta, após três meses de queda.