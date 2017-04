Jeri receberá voo fretado direto de Congonhas em junho

19:00 · 07.04.2017 / atualizado às 19:30

Operação comercial do aeroporto é tida como impulsionador do turismo na região

Com a certeza de que o Aeroporto de Jericoacoara já estará operando plenamente em julho deste ano, o governo cearense prospectou mais uma frequência que terá o terminal como destino. Trata-se de um voo direto de Congonhas (SP) que será fretado pela operadora de turismo CVC a partir de 10 de junho deste ano.

“A conclusão do Aeroporto de Jeri tem uma importância fundamental para o turismo do Litoral Oeste, alavancando a economia local, não apenas de Jericoacoara, mas de outras praias e destinos da região”, destaca o secretário do Turismo, Arialdo Pinho.

Um Boeing 737-800 será usado no trecho, que deve sair de São Paulo às 10h30, chegando ao Ceará às 14h. Meia hora depois deve fazer o caminho inverso.

“Hoje, a permanência média dos nossos turistas é de 5 a 6 dias. Com o voo direto, esse tempo vai aumentar para oito dias. Jericoacoara é um destino muito forte e vem crescendo ano a ano”, ressalta Claiton Armelin, diretor geral de produtos nacionais da CVC, que destaca a operação do Aeroporto de Jericoacoara como uma oportunidade de aumentar a frequência dos turistas no Estado.