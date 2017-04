IPTU vence nesta sexta-feira com último desconto para cota única

11:20 · 06.04.2017 / atualizado às 12:54 por Redação Diário do Nordeste

A última oportunidade para o contribuinte pagar a cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto vence nesta sexta-feira, 7. O percentual de abatimento para quem quitar todo o valor do tributo é de 5%, mas é necessário estar em dia com o Fisco. Para quem optou pelo parcelamento, o dia 7 será a data de vencimento da terceira parcela do imposto.

Os boletos foram enviados pelos Correios, mas também podem ser consultados e impressos no site da Secretaria Municipal das Finanças (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br). A impressão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pode ser feita nas opções “Cota única”, “Parcela” ou “Carnê”.

Também vence a terceira parcela para quem optou pela quitação em até 11 parcelas. No site da Sefin, o contribuinte tem acesso aos principais serviços, informações e formulários relativos ao IPTU 2017. O contribuinte tem como opção de pagamento bancos, casas lotéricas e Farmácias Pague Menos.

Caso o cidadão deseje um atendimento presencial, ele contará com uma novidade neste ano: postos da Sefin em todas as Secretarias Regionais, das 9h às 15h no Shopping Del Paseo, das 10h às 17h30, e nos Vapt-Vupt de Messejana e do Antônio Bezerra, das 8h às 17h. A descentralização do serviço busca proporcionar mais comodidade e acessibilidade aos cidadãos.

Atendimento nos Núcleos Regionais da Sefin

O Núcleo de Acolhimento ao Cidadão está nas Regionais I, II, III, IV, V e VI, no Shopping Del Paseo e nos Vapt-Vupt de Messejana e do Antônio Bezerra. Confira os endereços:

Secretaria Regional I

Rua Dom Jerônimo, 20 – Farias Brito

Telefone: (85) 3433.6898 / 3105.3739

Secretaria Regional II

Rua Juraci de Oliveira, 01 - Edson Queiroz

Telefone: (85) 3241.4843

Secretaria Regional III

Av. Jovita Feitosa, 1264, na Parquelândia

Telefone: 3452.6384

Secretaria Regional IV

Av. Dr. Silas Munguba, 3770 - Serrinha

Telefone: (85) 3131.7706

Secretaria Regional V

Rua Augusto dos Anjos, 2466 - Bom Sucesso

Telefone: (85) 3105.3081

Secretaria Regional VI

Rua Padre Pedro de Alencar, 789 - Messejana - Fortaleza-CE

Telefone: (85) 3452.1812

Vapt Vupt Messejana

Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408, Messejana. Ao lado do terminal de ônibus da Messejana. Horário de funcionamento: segunda e sexta-feira, 8h às 17h.

Telefone: (85) 3218.5238

Vapt Vupt Antônio Bezerra

Rua: Demétrio de Menezes, 3750 - Antônio Bezerra (Ao lado do Terminal de ônibus).

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h

Telefone: (85) 3207-1529

NAC/Sefin Del Paseo

Av. Santos Dumont, 3131, Piso S1 - Aldeota - Fortaleza-CE. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, 10h às 17h30.

Telefones: (85) 3456.3345

Sede da Sefin

Entrada pela Rua Monsenhor Luiz Rocha, em frente à Praça dos Voluntários. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.