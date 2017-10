Iprede promove sexta edição do Leilão Solidário de Arte

13:37 · 13.10.2017 / atualizado às 14:37 por Redação Diário do Nordeste

Com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção do trabalho de promover a nutrição e o desenvolvimento na primeira infância, o IPREDE realiza, próxima quarta-feira (18), a sexta edição do Leilão Solidário de Arte.

O evento acontece a partir das 19h30 no Pipo Restaurante e reúne obras de artistas renomados como Aldemir Martins; Ângela Oliveira; Fátima Azevedo; Inimá de Paula; Rubens Amaral; Mano Alencar; Claudio César; Sílvio Rabelo; Cezarina Duvalle; Valber Benevides; Vando Figuereido; Dorneles; Vlamir; Francisco Bandeira; Paulo Zaris; Vera Grandz; Sergei de Castro; Adriano Paz; Ascal; J.Pinehiro; e Descartes Gadelha.

Com o leilão, o Iprede reforça o compromisso de promover ações que nem arte e solidariedade para mobilizar a sociedade em torno do trabalho social desenvolvido pela instituição.

Serviço

Leilão de Arte em Prol do Iprede

Data: 18 de outubro de 2017

Horário: 19h30

Local: Pipo Restaurante (Rua São Gabriel, 421 - São João do Tauape)

Site: http://www.iprede.org.br

Facebook: https://www.facebook.com/iprede