IPCA-15 sobe 7,78% em Fortaleza e registra a maior alta do País em 12 meses

09:03 · 19.01.2017 / atualizado às 10:27

Isoladamente, a gasolina foi o item com o maior impacto (0,10 pp) sobre o IPCA-15 ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 7,78% em Fortaleza, no acumulado de 12 meses, a média mais elevada entre as regiões metropolitanas pesquisadas. No País, o índice registou alta de 5,94%, na mesma base de comparação. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em janeiro deste ano, o IPCA-15 teve variação de 0,53% na Capital em relação a dezembro de 2016. Já a inflação nacional registrou alta de 0,31%, após subir 0,19% em dezembro do ano passado.

Grupos

Em janeiro, embora o grupo das Despesas Pessoais tenha mostrado o resultado mais elevado (0,76%), o grupo Alimentação e Bebidas foi o principal responsável pelo crescimento do IPCA-15, ao passar de -0,18% em dezembro para 0,28% em janeiro. Na região metropolitana de Salvador, a alta dos alimentos chegou a 1,05%, enquanto em Goiânia houve queda (-0,60%).

Isoladamente, a gasolina foi o item com o maior impacto (0,10 pp) sobre o IPCA-15. O preço do litro subiu, em média, 2,43%, refletindo, nas bombas, o reajuste de 8,1% autorizado pela Petrobrás nas refinarias, desde 06 de dezembro. Regionalmente, os maiores aumentos foram em Goiânia (4,60%), Brasília (4,32%) e Fortaleza (4,22%).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia.