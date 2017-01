IPC-S fica em 0,33% em dezembro e fecha 2016 em 6,18%

09:02 · 02.01.2017 por Estadão Conteúdo

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) encerrou dezembro com inflação de 0,33%, na comparação com 0,17% em novembro, informou nesta segunda-feira (2) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado veio maior que a mediana de 0,31% da pesquisa do Projeções Broadcast (previsões de 0,26% a 0,35%). Na terceira quadrissemana, o IPC-S foi de 0,24%.

Em 2016, o IPC-S fechou com alta de 6,18%, ficando aquém da taxa de 10,53% apurada em 2015. A variação acumulada entre janeiro e dezembro do ano passado ficou sutilmente maior que mediana de 6 17% (previsões de 6,10% a 6,20%).

Dos oito grupos que integram o IPC-S, seis aceleraram o ritmo de alta da terceira leitura de dezembro para o fechamento do mês, sendo o conjunto de preços de Transportes foi o que mais intensificou a velocidade de elevação. Esta classe de despesa saiu de 0,55% para 0,78% no fim de dezembro. No fechamento de novembro, a taxa foi de 0,42%.

O conjunto de preços de alimentos passou de 0,35% na terceira para 0,44% na quarta quadrissemana de dezembro e Vestuário saiu de 0,46% para 0,73%. Em novembro, os resultados foram negativos em 0,12% e 0,13%, respectivamente.

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais também acelerou a alta de 0 63% para 0,71%, na comparação com 0,54%; Comunicação (de 0,10% para 0,25%) e Despesas Diversas (de 1,14% para 1,50%). No fim de novembro, o grupo Comunicação cedeu 0,02% e o de Despesas recuou 0,12%.

Já o conjunto de preços de Habitação aumentou a velocidade de queda da terceira quadrissemana para a terceira, ao passar de recuo de 0,64% para 0,67%, enquanto o grupo Educação, Leitura e Recreação diminuiu o ritmo de alta no período de 1,05% para 0 95%. No encerramento de novembro, este grupo ficou com elevação de 0,43% e Habitação em 0,17%.