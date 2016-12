iPark Complexo Turístico lança campanha de férias

09:10 · 28.12.2016 / atualizado às 10:56 por Redação Diário do Nordeste

Cada peça ilustra a prática de uma atividade disponível no parque - wakeboard, paintball e tirolesa - e acompanha uma frase associada às aventuras que o parque proporciona. ( Foto: Divulgação )

O iPark Complexo Turístico acaba de lançar uma campanha publicitária de férias. São três peças com motivos diferentes que convidam o público a visitar o parque neste período de alta estação. Criadas pela agência 333 Comunicação, as artes brincam com experiências que turistas e o público local normalmente têm no litoral de Fortaleza, durante as férias, como "pegar uma onda" e "pegar uma cor". Cada peça ilustra a prática de uma atividade disponível no parque - wakeboard, paintball e tirolesa - e acompanha uma frase associada às aventuras que o parque proporciona.

Segundo o setor de marketing do iPark, a divulgação circulará em rádios, outdoor/ front, busdoor, aeroporto, ações de trade com divulgação e ponto de venda, além das mídias em páginas online. O mote da campanha é: “Nessas férias pegue uma onda no iPark” (wakeboard), “Nessas férias pegue uma cor no iPark” (paintball) e “Nessas férias voe no iPark” (tirolesa).

Serviço

iPark Complexo Turístico

Local: Estrada da Ypioca, S/N, Maranguape – CE

Informações: (85) 3341.0407

Site: ipark@tur.br