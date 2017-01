iOne, varejista de produtos Apple, será inaugurada nesta quinta, no North Shopping

11:18 · 17.01.2017 / atualizado às 12:29 por Redação Diário do Nordeste

Nesta quinta-feira, dia 19, será inaugurada no North Shopping a iOne, revenda Apple (Premium Reseller). As lojas iOne são varejistas de produtos oficiais da Apple e prestadoras de serviço, que oferecem desde os itens mais tradicionais a acessórios da empresa norte-americana.

Em Fortaleza, a iByte é a parceira revendedora da Apple na iOne. A marca chega com a responsabilidade de entregar uma experiência completa dos apaixonados pelos produtos Apple. A responsabilidade envolve não somente produtos, mas serviços e assistência técnica. No Brasil, há duas Apple Stores, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.