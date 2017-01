INSS inicia revisão de benefícios para conter fraudes no auxílio-doença

11:00 · 11.01.2017 / atualizado às 13:16

A partir do dia 16 de janeiro, reinicia o pente-fino dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No total, serão chamados 530 mil beneficiários com auxílio-doença que estão há mais de dois anos sem perícia. A convocação será feita por meio de carta com aviso de recebimento.

Já na próxima semana, será realizado o levantamento dos dados dos segurados cujos benefícios serão revisados e reconfigurado o agendamento das perícias nas agências da Previdência Social. Em Fortaleza, antes de viagem à Brasília, o vice-presidente da Associação Brasileira dos Médicos Peritos, Samuel Abranques, detalhou a operação, que ano passado cancelou 80% do auxílios-doença vigentes no Brasil.

Assista:

“Nós vamos reiniciar este trabalho, os peritos do Brasil estão dispostos a fazer, visando a revisão dos benefícios que estão há mais de dois anos sem ter passado por perícia médica, com exceção daqueles segurados que já são aposentados e têm mais de 60 anos. Estas pessoas não precisarão retornar ao INSS para perícia médica. Os demais receberão uma cartinha em sua residência e terão 5 dias para agendar a perícia.

O beneficiário que não atender a convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso. Para reativar o auxílio, ele deverá procurar o INSS e agendar a perícia.