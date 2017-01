Inflação em Fortaleza sobe 8,34% e é a maior entre as cidades pesquisadas, diz IBGE

08:50 · 11.01.2017 / atualizado às 09:48

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em Fortaleza fechou 2016 como a mais alta entre as cidades pesquisadas. O índice subiu 8,34% no acumulado do ano, acima da média nacional, que foi de 6,29%. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estastístia (IBGE).

Na variação mensal, a inflação na Capital cearense subiu 0,60% em dezembro do ano passado. Em novembro, o índice registrava alta de 0,13% se comparado ao mês imediatamente anterior.

Brasil

A inflação no Brasil fechou dezembro com alta de 0,30%, ante uma variação de 0,18% em novembro.

A taxa acumulada pela inflação no ano de 2016 foi de 6,29%, resultado dentro do teto da meta de tolerância estipulada pelo governo, de 6,5%.

Influências

Tiveram influência nessa alta os grupos Alimentação e Bebidas (de -0,20% em novembro para 0,08% em dezembro), Despesas Pessoais (de 0,47% para 1,01%) e Transportes (de 0,28% para 1,11%).

Os alimentos subiram de -0,20% para 0,08% devido à alimentação consumida em casa (de -0,47% em novembro para -0,05% em dezembro). Apesar de alguns produtos alimentícios em queda, como feijão-carioca (-13,77%) e o leite longa vida (-3,97%), outros produtos importantes na mesa do brasileiro exerceram pressão contrária, como o arroz (0,21%), as carnes (0,77%) e as frutas (3,39%). Em dezembro, a alimentação fora de casa manteve a mesma taxa de novembro (0,33%).

Os principais impactos individuais no índice do mês vieram das passagens aéreas, com alta de 26,29%, da gasolina (1,75%) e do cigarro (4,80%).

O índice regional mais elevado foi o de Brasília (1,12%), onde os preços das passagens aéreas tiveram alta de 21,30%, com impacto de 0,40 p.p.. A alta de 1,06% nos preços dos alimentos consumidos em casa também pressionou o resultado do mês. Já a região metropolitana de Porto Alegre (-0,04%) teve o índice mais baixo, com a queda de 11,49% na energia elétrica mencionada anteriormente.