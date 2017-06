Inflação de Fortaleza tem leve alta e vai a 0,10% em maio

09:53 · 09.06.2017 / atualizado às 10:18 por Redação Diário do Nordeste

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Fortaleza subiu 0,2 pontos percentuais, passando de 0,08% para 0,10% entre abril e maio deste ano. De janeiro a maio, o acumulado da inflação ficou em 1,76% e nos últimos 12 meses em 4,92.

A capital cearense está entre a dez capitais que também apresentaram elevação no índice neste período de referência, de um total de 13 cidades. Os dados foram divulgados esta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Brasil

O IPCA nacionou chegou a 0,31% em maio, mais que o dobro do resultado de abril, que havia ficado em 0,14%. Apesar da alta, é o menos índice para o mês desde 2007 (0,28%). Com isto, o resultado do ano foi para 1,42%, o menor para o período desde o ano 2000, quando ficou em 1,41%. Considerando os últimos doze meses o índice desceu para 3,60% e ficou abaixo dos 4,08% do mês anterior, constituindo-se na menor taxa em 12 meses desde maio de 2007, quando se situou em 3,18%.