Inflação de Fortaleza sobre 0,36 ponto em março ante fevereiro

11:07 · 07.04.2017 / atualizado às 11:11 por Redação Diário do Nordeste

O grupo Educação foi o que mais pesou no resultado de março, chegando a marcar inflação de 5,34%.

A inflação de Fortaleza no mês de março subiu 0,36 ponto percentual na comparação com o mês imediatamente anterior, sendo o maior do país no mês. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) faz parte da pesquisa Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor divulgada nesta sexta (07) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A variação nacional, diferente do resultado de Fortaleza, ficou em 0,25%, apresentando uma queda de 0,8 ponto percentual. Das 12 capitais analisadas, apenas em Brasília e Belo Horizonte foi observado deflação, ou seja, a queda nos preços. O indicador da capital federal passou de 0,34% para -0,04%. Já no caso de Belo Horizonte, o IPCA já estava negativo em fevereiro (-0,03%), mas desacelerou a queda, ficando em -0,02% em março.

INPC

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) variou positivamente 0,21 ponto em Fortaleza em março ante fevereiro. A capital cearense também ficou com o resultado mais alto do Brasil, acima inclusive da média nacional. O que mais pesou no INPC foi o grupo educação, que variou 5,34%.