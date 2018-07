Inflação da RMF salta e chega a 1,15% em junho

10:17 · 06.07.2018 / atualizado às 10:37 por Redação Diário do Nordeste

O grupo de Alimentação e Bebidas foi a classe de despesa que mais influenciou no salto, ao sair de variação negativa de 0,33% para positiva de 2,10%. ( Marcelo Camargo/Agência Brasil )

A inflação de Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) apresentou aumento de 0,81 ponto percentual, passando de 0,34% em maio para 1,15% em junho. A informação é do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado esta sexta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o acumulado dos seis primeiros meses de 2018 chegou a 2,37%. Já nos últimos 12 meses - ou seja, de junho do ano passado até o mês passado - a taxa atingiu 3,15%.

O grupo de Alimentação e Bebidas foi a classe de despesa que mais influenciou no salto, ao sair de variação negativa de 0,33% para positiva de 2,10%.

Brasil

Também impulsionada pela variação dos preços dos alimentos, a inflação média do País fechou o mês de junho com alta de 1,26%, a maior taxa para o mês desde os 2,26% de junho de 1995.

O 1,26% relativo ao IPCA de julho significa uma variação de preços 0,86 ponto percentual acima do 0,40% registrado em maio e é, segundo o IBGE, a primeira vez desde o percentual de 1,27% de janeiro de 2016 que o índice fica acima de 1,0%.

Com o resultado de julho, o IPCA acumulado no ano passou a 2,60%, ficando acima dos 1,18% registrado em igual período do ano passado. Já a taxa acumulada nos últimos 12 meses subiu para 4,39%, contra os 2,86% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho do ano passado, a taxa fechou com deflação (inflação negativa) de 0,23%.