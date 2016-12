Índices de preços por atacado tem alta de 0,69%

09:32 · 29.12.2016 / atualizado às 09:44 por Estadão Conteúdo

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) fechou dezembro com alta de 0,69%, depois de recuar 0,16% em novembro, no âmbito do IGP-M, conforme informou nesta quinta-feira (29) a Fundação Getulio Vargas (FGV). Dentro do IPA, os preços industriais avançaram para 1,52% no último mês do ano, após taxa positiva de 0,38%, enquanto o IPA Agropecuário cedeu 1,39% ante recuo de 1,50% em novembro.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) desacelerou para 0,20% depois de 0,26% em novembro. O principal destaque, segundo a FGV, foi o grupo Habitação, que passou de alta de 0,26% para queda de 0,62% em dezembro, influenciado pelo declínio de 5,42% em tarifa de eletricidade residencial (ante alta de 0,81%).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, registrou taxa de 0,36%. Em novembro, o resultado foi de 0,17%. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços apresentou variação de 0,15%, depois de recuar 0,05%. O índice que representa o custo da mão de obra subiu 0,55% este mês (ante 0,36%).

2016

Além da desaceleração relevante do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) no ano, que terminou 2016 em 7,17% ante 10,54% em 2015, todos os componentes do indicador também apresentaram arrefecimento importante de um ano para o outro.

De janeiro a dezembro, o IPA-M acumulou 7,64% na comparação com 11,20% no mesmo período do ano passado. O IPA Agropecuário teve alta de 11,62% no ano, enquanto o IPA Industrial teve variação positiva de 5,96%.

O IPC-M encerrou 2016 em 6,25%, ficando inferior à alta de 10 24% em 2015. Já o INCC-M fechou 2016 em 6,35%, depois de 7,22% no ano anterior.

O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Em dezembro, o IGP-M teve alta de 0,54% depois de recuar 0,03% em novembro.