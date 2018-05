Incentivos ao setor de entretenimento serão através do ISS

"Descontos especiais em hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos ligados ao setor do turismo local farão parte do estímulo aos turistas para ficarem mais tempo no Capital cearense". A informação foi dada pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao Diário do Nordeste, conforme publicado na edição de sábado último (5). Destacando a questão da atratividade, o prefeito ressaltou que todos os recursos oriundos dos gastos dos visitantes que ficarem na cidade são muito bem-vindos.

O chefe do Executivo Municipal disse ainda ao Diário que está trabalhando com representantes do setor para discutir como se darão os incentivos para o trade turístico. A medida se junta ao stopover, através do qual turistas podem prolongar sua permanência em Fortaleza sem acréscimos no bilhete aéreo das empresas que compõem o hub aéreo - Air France/KLM e Gol.