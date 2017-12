Impostômetro de Fortaleza será reinaugurado na sexta-feira (22)

08:16 · 20.12.2017

O impostômetro de Fortaleza será reinaugurado na próxima sexta-feira (22), às 8h30. O painel eletrônico ficará na sede do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE), na Avenida da Universidade, número 3057. A iniciativa é uma parceria entre a Associação dos Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza, o CRCCE e a Faculdade Maurício de Nassau. O objetivo das entidades é alertar o contribuinte sobre o total da carga tributária paga em tributos federais, estaduais e municipais.

De acordo com o coordenador da Comissão Tributária do CRCCE, responsável pela instalação do equipamento e coordenador financeiro da AJE, Valdemir Alves, a sede do Conselho foi escolhida pela relação entre a profissão contábil com o trabalho tributário . “A gente passa 5 meses e 21 dias pagando tributo. Precisamos sensibilizar a sociedade para isso e tentarmos buscar reais mudanças para a carga tributária, pois não temos o correto retorno para a sociedade. Não é um dinheiro público, é dinheiro que os trabalhadores contribuíram para o Estado e não retorna da maneira correta”, disse.

Conforme o coordenador geral da AJE, Fernando Laureano, "hoje, de tudo que é produzido no País, 37% retorna para o governo na forma de impostos e a sociedade não vê a aplicação correta dos recursos".

Por meio de um contador on-line, o painel informa o valor cobrado em impostos no Brasil. O impostômetro é um expositor eletrônico do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), que informa on-line a arrecadação federal de impostos do projeto. O primeiro impostômetro foi instalado na Associação Comercial de São Paulo. O Grupo Ser Educacional (Faculdade Mauricio de Nassau), responsável pela instalação da placa nos estados, tem por objetivo alertar para a destinação da alta carga tributária paga pelo consumidor.