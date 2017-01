Impostômetro atinge R$ 200 bilhões em 2017 na noite desta sexta-feira

15:02 · 27.01.2017 / atualizado às 15:25 por Estadão Conteúdo

Em 2016, o Impostômetro ultrapassou o montante de R$ 2 trilhões, uma vez que essa marca foi alcançada em 29 de dezembro ( Foto: USP Imagens )

O Impostômetro atinge na noite desta sexta-feira (27) às 21 horas a marca de R$ 200 bilhões de taxas, impostos e contribuições que os brasileiros pagaram desde o começo do ano, conforme cálculo da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Em 2016, esse mesmo montante foi alcançado quatro dias depois, em 31 de janeiro, o que demonstra o aumento da arrecadação de um ano para o outro.

Essa aceleração, no entanto, não sinaliza ainda uma retomada da economia. "O crescimento da arrecadação no período é pontual e, em grande parte, reflete o movimento da economia em dezembro de 2016, já que os impostos são recolhidos a posteriori", destaca, em nota, Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

Mas Burti diz que a expectativa da ACSP é de uma recuperação gradual da economia, com reflexo positivo na arrecadação em 2017.

Em 2016, o Impostômetro ultrapassou o montante de R$ 2 trilhões, uma vez que essa marca foi alcançada em 29 de dezembro, conforme a associação.