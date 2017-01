Ilan Goldfajn participa de reuniões na Basileia

08:41 · 04.01.2017 por Estadão Conteúdo

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, estará em viagem fora do país no período de 7 a 10 de janeiro, quando terá reuniões na cidade de Basileia, na Suíça.

Ilan participará de reuniões da "Bimonthly Central Bank Governors' Meeting" promovida pelo Bank for International Settlements (BIS). A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (4).

Também foi autorizado o afastamento do cargo pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, entre 4 e 11 de janeiro para tratar de assuntos particulares.