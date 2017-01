Iguatemi terá posto de atendimento do Detran

11:51 · 09.01.2017 / atualizado às 13:08 por Redação Diário do Nordeste

A partir desta terça (10), funcionará no Iguatemi Fortaleza o novo posto de atendimento do Detran-CE. O governador Camilo Santana presidirá a solenidade de inauguração, às 10h30, acompanhado do senador Tasso Jereissati, do Secretário das Cidades, Lúcio Gomes e do Superintendente do Detran, Igor Ponte.

A unidade fica localizada na Alameda de Serviços, na expansão do shopping, vizinho ao posto de emissão de passaportes da Polícia Federal, com acessos por elevadores do estacionamento coberto da expansão e escada rolante e elevadores na praça de convivência do shopping.

Fruto de parceria entre Governo do Estado do Ceará e Shopping Iguatemi Fortaleza, o novo posto de atendimento do Detran-CE tem 470m² de área construída e capacidade de atendimento diário para até 500 usuários, contemplando todos os serviços de carteira de motorista e registro e vistoria de veículos. O novo posto substituirá os serviços de habilitação da unidade Cocó/Guararapes, localizada na Avenida Elder Benevides, 84, Guararapes.

A estratégia de migrar para o interior de centros comerciais permite um avanço nos atendimentos do Detran, na medida em que oferece maior comodidade e conveniência aos usuários, permitindo o acesso a diversos serviços. O início do atendimento ao público acontece às 13h da quarta-feira (11).

Durante a solenidade de inauguração, haverá apresentação do Coral do Detran, que apresentará paródias, com letras que abordam a educação de trânsito, respeito à legislação, ao limite de velocidade e aos pedestres, e os cuidados redobrados do motociclista.

Funcionamento e serviços

O horário de atendimento será das 10h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. A tecnologia da informação agregada no novo projeto permite que o atendimento seja mais ágil e de maior qualidade, inclusive com a possibilidade de agendamento dos principais serviços.

O posto do Detran no Iguatemi ofertará os serviços de:

- Obtenção da primeira CNH;

- Primeiro emplacamento de veículo;

- Renovação da CNH;

- Transferência e vistoria de veículos;

- Exame de legislação;

- Exame médico;

- Exame psicotécnico;

- Biometria (captura de foto do rosto e das digitais);

- Emissão da Permissão Internacional para Dirigir - PID.

Além da novidade de ofertar o exame de legislação, realizado diretamente em sistema informatizado, com resultado na hora, também será ofertado o agendamento da vistoria, através do site do órgão (http://central.detran.ce.gov.br/). O proprietário de veículo que for realizar a vistoria agendada terá direito à franquia do estacionamento.

Serviço:

Inauguração do novo Posto do Detran no Iguatemi

Data: terça-feira, dia 10 de janeiro de 2017

Horário: 10h30

Local: Alameda de Serviços/Expansão, em frente ao posto de emissão de passaportes da Polícia Federal.