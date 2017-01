IFCE tem mais de 165 vagas para cursos gratuitos no Pecém

17:16 · 12.01.2017

Candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o Ensino Fundamental e possuam noções de informática poderão se candidatar a cinco cursos ofertados pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus do Pecém, localizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Ao todo, são 165 vagas ofertadas para os seguintes cursos, que podem ocorrer nos períodos manhã ou tarde: Ajustador Mecânico, Operador de Processos Químicos Industriais, Desenho Técnico Mecânico Industrial, Instalador Eletricista Industrial de Baixa Tensão e Inglês para Comunicação Básica – Nível II.

De acordo com o IFCE, "as capacitações da unidade são direcionadas, principalmente, para atender à demanda do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) e as inscrições vão até 18 de janeiro",

Seleção

Para fazer parte dos alunos, os candidatos farão uma prova escrita com duração de 3 horas e que será realizada no próximo dia 25 de janeiro, entre 9h e 12h. O conteúdo, segundo consta no edital do concurso, é composto por uma prova com questões múltipla escolha de língua portuguesa e matemática.

As incrições são feitas somente pela internet e o edital pode ser conferido no link abaixo:

Edital IFCE Pecém.