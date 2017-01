IFCE Caucaia abre vagas gratuitas para Petroquímica, Metalurgia e Eletroeletrônica

13:07 · 16.01.2017 / atualizado às 15:47 por Redação Diário do Nordeste

Em tempos de demanda por pessoal mais qualificado, surge uma oportunidade de capacitação. Mais de 100 vagas estão abertas para os cursos técnicos gratuitos de Petroquímica, Metalurgia e Eletroeletrônicado campus de Caucaia do Instituto Federal do Ceará (IFCE). As inscrições para o processo seletivo 2017.1 vão até 27 de janeiro, exclusivamente pela internet.

Veja como se inscrever . O período de pedido de isenção da taxa de R$ 40,00 segue até 18 de janeiro, no próprio campus, obedecendo os critérios informados no edital.

As provas, com 45 questões de conhecimentos gerais, abrangendo várias áreas, estão programadas para ocorrer no dia 12 de fevereiro, das 9 às 12h, em local a ser indicado pela organização do processo. São 35 oportunidades por curso, todos oferecidos na modalidade integrado, em dois turnos, manhã a tarde, aliando ensino médio e profissional. Informações adicionais, como política de cotas, cronograma, documentação exigida, roteiro entre outras podem ser consultadas no edital.

Serviço:

Processo Seletivo 2017.1 - Campus de Caucaia

Cursos: Petroquímica, Metalurgia e Eletroeletrônica(integrados ao ensino médio)

Inscrições: 16 a 27 de janeiro de 2017

Pedido de isenção de taxa: 16 a 18 de janeiro de 2017

Informações e inscrições: http://qselecao.ifce.edu.br/

Endereço: Campus de Caucaia - Rua Engenheiro João Alfredo, s/ nº (Via de Acesso 001), bairro Pabussu. Tel.: (85) 3387-1450 / 3387-1451