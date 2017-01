IFCE abre 165 vagas em cursos gratuitos no campus do Pecém

16:21 · 13.01.2017 / atualizado às 16:42

O Instituto Federal do Ceará administra atualmente o novo Centro de Treinamento do Trabalhador Cearense (CTTC), no Pecém. A seleção dos cursos será por meio de prova escrita, realizada no dia 25 de janeiro

Ajustador Mecânico, Operador de Processos Químicos Industriais, Desenho Técnico Mecânico Industrial, Instalador Eletricista Industrial de Baixa Tensão e Inglês para Comunicação Básica – Nível II, são os cursos gratuitos que estão sendo ofertados no campus do Pecém do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Ao todo, 165 vagas estão abertas para os cinco cursos gratuitos de extensão na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC).

Os interessados devem fazer a inscrição até 18 de janeiro. Poderão candidatar-se pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que tenham concluído o Ensino Fundamental e que possuam noções de Informática.

A seleção consiste na classificação de candidatos por meio de prova escrita, que será realizada no dia 25 de janeiro de 2017, das 9h às 12h, e constará com uma avaliação de Língua Portuguesa e Matemática com 20 questões do tipo “múltipla escolha”.

Links e edital

As inscrições são feitas apenas pela internet. Cada candidato deverá efetivar sua inscrição através do preenchimento do formulário de inscrição.