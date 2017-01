Ibovespa opera em alta em dia de feriado nos EUA

10:18 · 16.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

Após uma semana positiva, O Ibovespa iniciou esta segunda (16) operando volátil, em sessão marcada pelo vencimento de opções sobre ações na Bovespa. Às 10h41 (hora de Brasília), a bolsa brasileira acumulava variação positiva de 0,08%, indo a 63.703 pontos.

No mesmo horário, os contratos de juros futuros operava, prócimos dda estabilidade, com os investimentos do tipo DI de vencimento em janeiro de 2021 caindo 1 ponto-base, chegando a 10,80%.

O dólar também opera estável ante o real nesta segunda-feira, seguindo o comportamento costumeiro em dias de feriado nos Estados Unidos. Às 10h14 (horário de Brasília), a moeda norte-americano operava estável, a R$3,22 na venda, após ter fechado a sexta-feia (13) com alta de 1,45%.