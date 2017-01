Hospital Regional da Unimed contará com restaurante Le Pains Le Café Bistrô

10:12 · 20.01.2017 / atualizado às 11:23 por Redação Diário do Nordeste

Segundo Gustavo Espalter, sócio do empreendimento, o objetivo é oferecer mais do que um serviço especial de gastronomia no hospital, para o staff e clientes, mas sim, conforto e bem estar. ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

O Hospital Regional da Unimed passa a contar com a operação do Le Pain Le Café Bistrô, novo restaurante. Segundo Gustavo Espalter, sócio do empreendimento, o objetivo é oferecer mais que um serviço especial de gastronomia no hospital, para o staff e clientes, mas também, conforto e bem estar.

O Bistrô será aberto ao público e funcionará diariamente, das 8 às 22h, com serviço de café da manhã, almoço e jantar. O projeto tem a assinatura da arquiteta Brenda Rolim e conta com 65 lugares e um espaço que pode se tornar privativo, para pequenos eventos e reuniões.

No cardápio a la carte, opções de saladas, crepes, pratos principais e sobremesas. Gastronomia com gosto de comida caseira, leve e saudável.