Homens reduzem inadimplência de cheques em 10,51% no Nordeste

14:47 · 20.01.2017 / atualizado às 14:50

Dados da TeleCheque, serviço de Multicrédito, mostram que os homens do Nordeste conseguiram controlar os gastos de maneira mais eficiente do que as mulheres, em dezembro.

Segundo a pesquisa, o índice de inadimplência deles ficou em 3,49%, redução de 10,51% em relação ao resultado do mês anterior. Os gastos também diminuíram no período: ficaram em R$ 1.876 no mês do Natal, ante R$ 1.910 em novembro.

Na classificação por faixa etária, os consumidores de 31 a 40 anos foram os campeões de controle de gastos, com aumento de 0,80% nos pagamentos honrados e tíquete médio de R$ 2.024, ante R$ 1.988 em novembro.

Na classificação por segmento, o Automotivo registrou aumento de 0,96% nos pagamentos honrados, enquanto Joalheria e Bijuterias teve incremento de 0,45% e o setor de Material para Construção teve índice 0,28% maior, de 97,29%.