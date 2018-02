Grand Shopping realiza liquidação com descontos de até 70%

15:36 · 21.02.2018 / atualizado às 16:00 por Redação Diário do Nordeste

Ação começa amanhã e se encerra no próximo dia 25 de fevereiro ( Foto: José Leomar )

Para encerrar o mês de fevereiro, o Grand Shopping prepara uma liquidação com descontos de até 70%. A ação, que começa nesta quinta-feira (22) e se estende até o dia 25, tem como objetivo, segundo o empreendimento, alavancar as vendas nas lojas do shopping e tornar os produtos mais acessíveis ao consumidor.

Durante os dias de liquidação, o estacionamento será gratuito. O superintendente do Grand Shopping, Gesley Siqueira, destaca que esta será "uma liquidação diferente, com ações interativas no mall, zumba, música ao vivo e estacionamento gratuito".

A liquidação vai durar quatro dias. O empreendimento abre às 10h e fecha às 22h. No domingo, o funcionamento é das 14 horas às 21 horas.

Serviço:

Grand Liquida

Datas: 22, 23, 24 e 25 de fevereiro

Horários: Quinta-feira a sábado - 10:00 às 22:00 e Domingo - 14:00 às 21:00

Local: Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840, Messejana)