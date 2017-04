Governo propõe salário mínimo de R$ 979

15:24 · 07.04.2017 / atualizado às 17:24

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7) pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles ( Foto: Agência Brasil )

O governo deve propor um salário mínimo de R$ 979 para 2018, um aumento de 4,4% em relação ao valor atual, que está em R$ 937. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7) pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Para os anos seguintes, a previsão é que o mínimo chegue a R$ 1.029 em 2019 e a R$ 1.103 em 2020. O ministério informou que, para chegar ao percentual de reajuste, foram considerados a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano ano anterior, calculado pelo IBGE, e o resultado do PIB de dois anos antes.

O novo valor do mínimo será incluído na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2018, que serve como base para o orçamento do ano que vem. Conforme a legislação, o PLDO tem que ser enviado ao Congresso Nacional até 15 de abril.