Governo negocia voo de Fortaleza para Orlando, com parada em Recife

13:42 · 13.01.2017 / atualizado às 14:41

O secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, afirmou que o Governo do Ceará negocia com a companhia aérea Azul um voo de Fortaleza para Orlando, nos Estados Unidos. Além disso, durante reunião com gestores da companhia, foi debatida a possibilidade de novos voos para cidades como Goiânia, Cuiabá e municípios do interior de São Paulo.

Na proposta discutida, o novo voo sairia de Fortaleza com destino a Recife, porém com um tempo de espera reduzido para o destino final Orlando. Atualmente, o passageiro que desejar viajar para Orlando saindo de Fortaleza passa pelo menos 10 horas entre São Luís e a capital pernambucana antes de embarcar para a cidade estadunidense.

A proposta ainda será discutida com entidades de classe e a própria Azul durante encontro em Fortaleza no mês de fevereiro.

Confira mais informações no vídeo abaixo:

Com informações do colunista José Maria Melo