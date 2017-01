Governo do Estado discute refinaria com investidores iranianos

18:21 · 17.01.2017 / atualizado às 19:33

O governador Camilo Santana estava acompanhado do assessor especial para Assuntos Internacionais, Antônio Balhmann

No segundo dia de missão oficial no Oriente Médio, nesta terça-feira (17), o governador Camilo Santana debateu, em Teerã, capital do Irã, a instalação de uma refinaria no Ceará durante uma reunião com investidores iranianos. O encontro se deu com representantes da NIOC, (National Iranian Oil Company), empresa responsável pela execução dos investimentos estratégicos no setores de Óleo e Gás e pela distribuição dos produtos comercializados pelas estatais do país.

Em seu perfil oficial no Facebook, Camilo afirmou que os iranianos receberam bem o projeto da refinaria. "Houve interesse no projeto e acertamos formalizar uma parceria. Para viabilizar o projeto de uma refinaria são necessários garantir o suprimento de óleo, o financiamento do empreendimento e a demanda do refino", destacou.

“Deixei claro a nossa disposição em trazer uma refinaria para nosso o Estado e expus o interesse em contar com a presença de investimentos do Irã nesse projeto. Tivemos ótima receptividade dos iranianos para a viabilização do negócio”, citou o governador Camilo Santana, que estava acompanhado do assessor especial para Assuntos Internacionais, Antônio Balhmann.

Apoio da embaixada

Camilo também acrescentou que também se reuniu, em Teerã, com o embaixador do Brasil no país, Rodrigo de Azeredo. Segundo o governador, ele se colocou à disposição para ajudar na relação do Ceará com o Irã. "O Irã possui uma das maiores reservas de petróleo e gás do mundo. É o segundo da OPEP (Organização dos Países Produtores de Petróleo). Tê-lo como parceiro nesse empreendimento é estratégico para o sucesso da nossa refinaria", concluiu.

O encontro com os investidores iranianos também contou com a presença do vice-ministro do Petróleo, Abbas Kazemi, que também é presidente da National Iranian Oil Refining and Distribuition Company (NIORDC); e do diretor de Planejamento Corporativo e Membro do Conselho Gestor da NIORDC, Alireza Arman Moghadam.