Governo do CE investe R$ 6,5 mi para garantir água ao Complexo do Pecém

15:23 · 25.01.2017 / atualizado às 15:56

A intervenção adiciona cerca de 200 litros de água por segundo ao sistema de abastecimento metropolitano ( FOTO: Divulgação )

Com um investimento da ordem de R$ 6,5 milhões, o governo do Estado inaugurou nesta quarta-feira (25) uma bateria de poços, adutoras e estações de bombeamento que possibilitarão o aproveitamento do Aquífero Dunas, em São Gonçalo do Amarante. A intervenção adiciona cerca de 200 litros de água por segundo ao sistema de abastecimento metropolitano.

Dessa forma, a intervenção gera uma "água nova", que não era aproveitada e, com isso, o sistema metropolitano passa a mandar menos água para a região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), aumentando a garantia hídrica também na RMF. Além do CIPP, a água do novo sistema reforçará a garantia hídrica de São Gonçalo do Amarante e distritos.

A obra de Aproveitamento do Aquífero do Pecém foi possível graças a estudos que já haviam sido desenvolvidos pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh), avaliando o potencial hídrico da região. Os estudos apontavam para considerável reserva de água no subsolo, com possibilidade de recargas diretas e anuais.

A água produzida nos 38 poços é reunida em duas Estações de Bombeamento (EB). Dessas EBs, são aduzidas ao Reservatório Apoiado do Pecém (RAP), de onde seguem para alimentar os consumidores finais.