Governo assina decreto para combater a sonegação

20:30 · 07.06.2017

Decreto assinado pelo governador cria a Ação Integrada de Recuperação de Ativos

Foi assinado nesta quarta-feira (7) pelo governador Camilo Santana, no Palácio da Abolição, o decreto que institui a Ação Integrada para Recuperação de Ativos (Aira). Em parceria com o Ministério Público do Estado (MPCE), Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), secretarias da Fazenda (Sefaz), Segurança Pública (SSPDS) e Procuradoria-geral do Estado (PGE), o objetivo dos trabalhos é combater a sonegação de impostos e recuperar ativos para os cofres do Estado.



.Estado fecha o cerco a empresas sonegadoras

“O Ceará vive um momento de muita cooperação entre os poderes e as instituições. Hoje damos um passo importante para nosso Estado se tornar uma referência no combate à sonegação. Nesse momento de crise, conseguir mais eficiência na arrecadação significa investir mais e melhorar a qualidade de vida dos cearenses”, afirmou o governador Camilo Santana.

O secretário da Fazenda, Mauro Filho, destacou a importância da parceria com o MP, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf). “Os servidores de Inteligência da Fazenda vão trabalhar integrados ao Gaesf. A PGE e a SSPDS também terão papeis fundamentais nesse processo”, citou.