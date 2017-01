Governador sanciona ajuste para servidores da Seplag

17:24 · 12.01.2017 / atualizado às 17:41 por Redação Diário do Nordeste

Camilo Santana sanciona a lei que ajusta o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Seplag ( Fotos: José Wagner / Governo do Ceará )

O governador Camilo Santana sancionou, na tarde desta quinta-feira (12), no Palácio da Abolição, a lei que ajusta o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag). A medida beneficia 116 servidores de nível médio e fundamental.

"Esse é um momento simbólico para mostrar esse reconhecimento e agradecer por toda a dedicação (dos servidores) ao povo cearense", disse o governador.

O secretário do Planejamento e Gestão, Hugo Figueirêdo, destacou que a medida é uma forma de valorizar os servidores de uma maneira igualitária. "São pessoas que estavam há muito tempo na Seplag represados, com possibilidade limitada de ascensão profissional, com salário menor que a maioria. Agora, com esse plano, poderão ter uma ascensão funcional, ter avaliação de desempenho, sendo melhor remunerados", disse o secretário. "Certamente vai dar uma maior uniformidade no tratamento de todos os servidores, não só os de nível superior, mas também os de nível médio e fundamental".

Isânia Alves é servidora pública da Seplag há 30 anos, quando iniciou o trabalho, ainda era estagiária. Segundo ela, muitos estavam sendo prejudicados e o ajuste do plano representa um recomeço. "É uma correção de uma distorção injusta, que esperávamos há muito tempo", destacou.