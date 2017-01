Governador inicia agenda com visita a Omã

11:56 · 16.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

Na pauta estão oportunidades de investimentos no Ceará

O governador Camilo Santana deu início à agenda no Oriente Médio com uma reunião no Ministério das Relações Exteriores de Omã. Ele viajou na última sexta-feira (13) para tratar com uma empresa estatal do Irã interessada em instalar uma refinaria de petróleo no Ceará.

Segundo a página oficial do governador no Facebook, participaram da reunião o Supreme Council for Planning (Conselho Supremo para Planejamento), responsável por estratégias de desenvolvimento; a ITHRAA - The Public Authority for Investment Promotion and Export Development (Autoridade Pública para Promoção de Investimentos e Desenvolvimento de Exportações); e a Duqm Special Economic Zone Authority (Autoridade da Zona Econômica Especial do Porto de Duqm).

Na pauta estão as oportunidades de investimentos no Ceará através do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), da Zona de Processamento e Exportação do Ceará (ZPE-CE), além das concessões lançadas pelo Estado. "Ao longo do dia e da semana estarei informando sobre os nossos encontros aqui nos países do Oriente Médio na busca por mais investimentos e geração de empregos para o nosso Ceará", disse o governador.