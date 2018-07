Gol faz pedido adicional de 15 jatos 737-MAX 8

15:04 · 16.07.2018 / atualizado às 15:32

Boeing 737-MAX 8 será usado nas rotas entre Fortaleza e Orlando e Miami ( Divulgação )

A Gol Linhas Aéreas e Boeing anunciaram nesta segunda-feira (16) que a companhia assinou um novo contrato para a aquisição adicional de 15 jatos 737-MAX 8, aumentando o total de pedidos para 135 jatos, e a conversão de 30 pedidos atuais de MAX 8 para 737 MAX 10.

"A principal companhia aérea brasileira está adicionando o maior e mais novo membro da família 737 MAX que possui a mais avançada tecnologia disponível no mercado e que ajudará a Gol a cumprir seu compromisso de aumentar ainda mais a eficiência operacional, por meio de uma frota jovem, moderna e segura", comunicou.

"Este novo pedido reforça a estratégia de reduzir custos operacionais operando uma frota padronizada e uma malha integrada, permitindo que a Gol continue a reduzir as tarifas nas rotas atendidas pela companhia e também adicionar novos destinos. Estamos confiantes de que o 737 MAX 10 oferecerá vantagens competitivas significativas em rotas de alta densidade e em aeroportos com restrições de slots", disse Paulo Kakinoff, presidente da Gol. "Estamos animados para voar o MAX, aproveitar a sua eficiência e oferecer mais conforto aos nossos passageiros".

O 737 MAX 10 permitirá que a Gol atenda confortavelmente mais de 30 passageiros adicionais em comparação ao 737 MAX 8, com capacidade para até 186 passageiros na configuração atual da companhia. A capacidade adicional proporcionará à GOL maior flexibilidade e uma vantagem competitiva em custo, já que o MAX 10 terá o menor custo por assento quando comparado com qualquer avião de corredor único disponível no mercado.

"O aumento da capacidade de assentos por aeronave não apenas reduz os custos do transporte de passageiros, mas também melhora nossa capacidade de distribuir passageiros dentro de nossa grande malha doméstica e crescente malha internacional", acrescentou Kakinoff.

Novos aviões

A Gol recebeu seu primeiro 737 MAX 8 no mês passado, dando início a uma renovação de frota que continuará até 2028. O 737 MAX 8 consome 15% menos combustível do que a aeronave 737-800 NG da Gol e será fundamental para a redução contínua dos custos operacionais.

Em 2018, a Companhia incorporará ainda cinco MAXs adicionais à frota, substituindo quatro NGs. Em 2019, os planos são de substituir oito NGs por dez MAXs. Os planos são de incorporar o MAX 10 na frota a partir de 2022.

Os novos aviões serão escalados para realizar os voos internacionais da Gol para Miami e Orlando a partir de Fortaleza e Brasília. "O plano de modernização garante que a frota da Gol mantenha seu status de uma das mais jovens e modernas do mundo. Até o final de 2024, mais de 50% da frota será composta por 78 aeronaves MAX, reduzindo a idade média da frota para 5,5 anos. No final de 2027, mais de 75% da frota será composta de aeronaves de 737-MAX, reduzindo a idade média da frota para 4,8 anos", informou a empresa.