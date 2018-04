Gol confirma novas operações para Rosário e Córdoba, na Argentina

12:09 · 30.04.2018 / atualizado às 13:30 por Redação Diário do Nordeste

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes confirmou nesta segunda-feira (30) novas operações a partir do Aeroporto Internacional Pinto Martins, ou Fortaleza Airport, para dois novos destinos na Argentina: Rosário e Córdoba, como o Diário do Nordeste já havia adiantado no dia 22 de março. Além disso, a companhia também irá ampliar de uma para quatro frequências semanais à capital do país, Buenos Aires. Segundo a companhia, a previsão é que as operações tenham início no segundo semestre.

O anúncio acontece dias antes da inauguração do hub da companhia, na próxima quinta-feira (3). Com as novas operações, a companhia terá seis voos diretos semanalmente decolando da capital cearense com destino à Argentina. Os voos para Buenos Aires passam de uma frequência semanal para quatro; já as novas rotas para Rosário e Córdoba terão uma opção de voo cada.

A empresa informou ainda que aguarda a autorização dos órgãos reguladores argentinos para iniciar a venda dos bilhetes.

"Com isso, a GOL expande as oportunidades de viagens, tanto para os clientes argentinos que podem aproveitar as belas praias do nordeste, como para os passageiros que embarcam nas cidades que compõem o hub. As operações de Buenos Aires estão estruturadas para oferecer conexões rápidas e eficiente com as capitais do norte e nordeste e Europa, com os voos das parceiras estratégicas Air France e KLM", informa a companhia em nota.

Internacionalização

“A GOL sempre estuda diversas opções de destinos e voos para fortalecer a malha aérea da companhia. Disponibilizar mais voos para a Argentina faz parte da nossa estratégia de internacionalização e a continuidade do investimento da empresa em Fortaleza, como hub da companhia. Hoje já somos a empresa brasileira que mais oferece voos entre os países e também pioneira na oferta entre o nordeste brasileiro e a Argentina”, afirma Celso Ferrer, vice-presidente de Planejamento da companhia.

Os voos serão operados com aeronaves Boeing 737-800, que tem disponível serviço de bordo gratuito, internet e entretenimento a bordo. Os clientes também podem optar, durante a compra, pela classe Premium, que oferece uma série de vantagens, como assento do meio bloqueado, bin exclusivo e check-in prioritário, para transformar todos os momentos da viagem numa experiência com ainda mais conforto e comodidade em todo o percurso.